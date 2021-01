LH Platter: „Null Toleranz bei Covid-Verstößen“

Am Samstag kontrollierte die Polizei Zweitwohnsitze im Bezirk Landeck, speziell in der Gemeinde St. Anton am Arlberg und im Stanzertal. Im Fokus standen mögliche Skitouristen, die sich ins Land „geschlichen“ haben und die Covid-19-Einreiseverordnung umgangen sind. Insgesamt 44 Unterkünfte und 133 Personen wurden überprüft. Dabei kam es letztendlich zu 96 Anzeigen.