Schwarz ist auch für die Regenschlacht bereit

Marco Schwarz will auch heute im französischen Dauerregen nicht ausrutschen. „Eines unserer großen Ziele in der Saisonvorbereitung war, dass wir für alle Eventualitäten gerüstet sind“, verrät Slalom-Cheftrainer Marko Pfeifer. Insofern sollten „Blacky“ & Co. ihre Klasse auch auf der nassen, pudelweichen Salz-Piste in Chamonix ausspielen können.