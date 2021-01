Der steirische Impf-Fahrplan wackelt jetzt

Mit Hochspannung wartete man am Freitag in der Grazer Burg auf Neuigkeiten aus Brüssel bzw. Wien - am späteren Nachmittag war man dann fast so schlau wie davor. Denn was die beschränkte Zulassung von AstraZeneca für die Steiermark konkret bedeutet, ist noch völlig offen. Mehr Klarheit soll es am Montag nach einer Sitzung des Impfgremiums geben.