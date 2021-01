Formel E: Kein Paris-Rennen, zwei weitere fraglich

Die Formel-E-Saison hätte eigentlich Mitte Jänner mit einer Doppelveranstaltung in Santiago de Chile beginnen sollen, diese wurde aber auf 5./6. Juni verlegt. Nach aktuellen Stand findet der Auftakt nun mit zwei Rennen am 26./27. Februar in Diriyah, einem Vorort der arabischen Hauptstadt Riad, statt. Auch Rom am 10. April, Valencia am 24. April, Monaco am 8. Mai und Marrakesch am 22. Mai sowie Santiago de Chile wurden am Donnerstag bestätigt. Wie es danach weitergeht, ist noch ungewiss.