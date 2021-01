Österreichs U21-Team kennt Gegner in EM-Quali

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam trifft auf dem Weg zur EM-Endrunde 2023 nicht auf eine Top-Nation. Die ÖFB-Auswahl (Jahrgang 2000) bekommt es in der Qualifikationsgruppe A mit Kroatien, Norwegen, Finnland, Aserbaidschan und Estland zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Nyon.