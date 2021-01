Seewirt am Klopeiner See wird zu Appartementhaus

Eröffnung im Juni

Das moderne Appartementhaus soll bereits im Juni eröffnet werden und dann sogar ganzjährig gebucht werden können. „Um Arbeitsstellen zu sichern, und für die Infrastruktur am Klopeiner See gehen wir in die Richtung eines Ganzjahresbetriebes mit einem neuen Gastrokonzept“, ergänzt Presslinger.