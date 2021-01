Weißer Hirsch ist Liebling im Tierpark Straßburg

Gurktal: Ein weißer Hirsch erregt derzeit die Aufmerksamkeit von Passanten, die an einem Gehege am Fuße der Straßburg vorbeikommen. Denn es kommt nicht oft vor, dass die Geweihträger mit einem schneeweißen Fell geboren werden. Deshalb ranken sich um diese Tiere die unterschiedlichsten Mythen. In einigen Kulturen werden ihnen sogar außergewöhnliche Kräfte zugeschrieben.