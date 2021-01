Brexit: Massive Folgen für steirische Wirtschaft

Das Internationalisierungscenter Steiermark (ICS) berichtet drei Wochen nach dem Brexit von ersten Erfahrungen, die „massive operative Umsetzungsprobleme in der Exportabwicklung“ beinhalten. Geschäftsführer Robert Brugger sagte am Dienstag in einer Aussendung: „Wir sehen jene Probleme im Tagesgeschäft, die wir befürchtet haben: 80 Prozent aller Sendungen sind falsch deklariert, es führt zu massiven Problemen in der Transportlogistik.“