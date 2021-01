Chefarzt soll Corona-Patienten getötet haben

Unfassbare Vorwürfe gegen einen Chefarzt in Italien: Der Mediziner Carlo Mosca soll im Montichiari-Krankenhaus in der Lombardei zwei Patienten getötet haben, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Er habe damit Betten im Spital frei machen wollen, so der Verdacht. Der Mediziner wurde verhaftet und befindet sich nun in Hausarrest.