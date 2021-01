Agenten-Lebensbeichte: Geld für Staatsgeheimnisse

Geheimnisse auch an Marsalek weitergegeben

Staatsgeheimnisse und personenbezogene Daten wurden offenbar unter der Hand nicht nur an den gesuchten Wirecard-Finanzchef Jan Marsalek, sondern auch an politische Kreise weitergegeben. Dafür kassierten die mutmaßlich kriminellen Agenten auch ordentlich Geld. Die Rede ist von jeweils vierstelligen Summen bis zu 1500 Euro pro Abfrage vom Dienstcomputer. Und derer gab es offenbar Dutzende...