Experte: „Verschwörer drehen an Gewaltschraube“

„Pseudowissenschaftliche Einzelmeldungen“

In der ersten Pandemiephase seien eher im Stille-Post-Modus diverse „Geschichten“ kursiert, etwa dass eine aufgeschnittene Zwiebel im Zimmer vor der Virus-Verbreitung schützt. In der zweiten Phase mischten sich vor allem „pseudowissenschaftliche Einzelmeinungen“ von Medizinern oder Wissenschaftlern in den Diskurs, die durch eine Art alternatives Nachrichtennetzwerk derart gepusht wurden, dass sie auf manche als gleichwertig zum wissenschaftlichen Grundtenor eingestuft wurden, so Wolf am Montag bei einer Pressekonferenz von „Österreich impft“ in Wien.