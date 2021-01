Erlösung für die Karateka

Buchinger: „Endlich wieder Wettkampf-Atmosphäre fühlen“

„Endlich können wir wieder etwas Wettkampf-Atmosphäre fühlen“, meinte dazu Ex-Weltmeisterin Alisa Buchinger. Für Kumite-Bundestrainer Juan Luis Benitez Cardenes liegt der Fokus auf dem Formaufbau für die ganz großen Entscheidungen in Richtung Olympia-Ticket - die Premier League im April in Rabat sowie die EM Mitte Mai in Porec und das Olympia-Restplatz-Turnier Mitte Juni in Paris.