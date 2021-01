Skandal: Russe schlägt Gegner und fährt ihn um!

Norwegen jubelt

Der Sieg bei Frauen und Männern ging an Norwegen. Die Männer setzten sich in Lahti in der Besetzung Paal Golberg, Emil Iversen, Sjur Röthe, Simen Hegstad Krüger nach 4 x 7,5 Kilometern 40,9 Sekunden vor Gastgeber Finnland und Russland II durch. Angeführt von Therese Johaug und Heidi Weng holten sich auch die norwegischen Frauen über 4 x 5 Kilometer den Sieg. Sie gewannen mit gut 43 Sekunden Vorsprung vor Schweden und Finnland. Österreichische Teams waren nicht am Start.