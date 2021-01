BM Georg Willi sucht sich neue Mehrheiten

Vizewahl als „Bruch der Koalition“

Eine Koalition aus Grünen, SPÖ und ÖVP und ohne FI würde derzeit über 20 Mandate im 40 Mandate zählenden Gemeinderat verfügen. Lassenberger hatte sich am Donnerstag mit 18 Stimmen gegen die SPÖ-Kandidatin der Koalition, Elisabeth Mayr, durchgesetzt. Die SPÖ hatte zuvor am Samstag in einer Aussendung von einem „Bruch der Koalition“ gesprochen und sah Willi in der Pflicht, für stabile Verhältnisse zu sorgen.