Ab 18.30 Uhr LIVE: Hertha BSC gegen Werder Bremen

In Berlin treffen sich zwei direkte Tabellennachbarn, Hertha befindet sich auf Platz 14, Werder auf Rang 13 der Bundesliga. Den letzten Sieg in der laufenden Meisterschaft holte die Hertha gegen eine desolate Schalker Mannschaft (3:0), zuvor gewann man zuletzt am 4. Dezember gegen Union Berlin (3:1). In den letzten fünf Partien holte man gerade mal vier Punkte.