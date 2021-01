Jeder fünfte Online-Artikel geht wieder zurück

Der Onlinehandel in Österreich boomt - und damit auch die Rücksendung von im Internet bestellten Waren. Der mit 70,6 Prozent am häufigsten angegebene Grund für eine Retournierung ist, dass der Artikel nicht passt - was sich vorwiegend auf Bekleidungskäufe bezieht. Jeder Fünfte bestellt grundsätzlich mehrere Varianten zur Auswahl.