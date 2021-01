Südafrika: Arzt stirbt nach Corona-Notbehandlung

Keine Überlebenden

Der Hubschrauber sollte einen anderen, schwer erkrankten Patienten in ein Krankenhaus westlich der Hafenstadt Durban bringen. Er stürzte nahe dem Ort Bergville mit fünf Insassen an Bord ab und brannte aus. Niemand überlebte den Absturz in dem hügeligen Gelände. Die Unglücksursache ist noch unbekannt.