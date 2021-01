„Rettung für viele Familien“

Die Mitarbeiter der Elementarpädagogik seien Schlüsselkräfte. Während der Pandemie habe sich einmal mehr gezeigt, dass ohne diese Berufe das wirtschaftliche Leben stillstehe. Die Bedeutung für die Entwicklung der Kinder sei immens: „Sie werden nicht nur auf die Schule vorbereitet, sondern professionell ins Leben begleitet.“ Doch das Ansteckungsrisiko ist wegen der intensiven Betreuung hoch. „Das Land bietet daher Gratis-Antigen-Tests an. Das pädagogische Personal sollte zudem priorisiert geimpft werden“, so Winkler. Derzeit sieht der Plan des Landes eine Impfung in Phase 2, gemeinsam mit dem Lehrpersonal, vor.