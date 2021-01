In diesen Fällen sagen wir Danke!

TV-Paket: Kulanz-Storno

Ein spezielles Fernsehpaket hatte Angelika M. (Name geändert) im vergangenen März bei ihrem Telekom-Anbieter erworben. „In dem Paket ist an und für sich auch ein spezieller Sportkanal enthalten, der schon seit Vertragsbeginn nicht funktioniert“, beklagte sich die Niederösterreicherin. Alle Versuche, das Fernseh-Abo zu stornieren, scheiterten. „Bei der Kunden-Hotline des Anbieters bin ich nie durchgekommen, auf einen angeforderten Rückruf wartete ich vergeblich“, erklärte Frau M. weiter. Auf unser Ersuchen hin hat A1 den Fall überprüft und sich anschließend rasch bei der Kundin gemeldet. Über den Kanal werde nicht permanent gesendet, was letztlich aber in der Verantwortung des TV-Senders liege. Nichtsdestotrotz werde man den Vertrag aber aus Kulanz stornieren.