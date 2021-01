Die Macht der Worte: 100 Jahre Hans Dichand

Die heutigen Machtapparate sind längst nicht so ideologisch und völlig unintellektuell: Nationalbanken drucken Geld ohne Ende, die Märkte werden mit billigen Krediten geflutet. Das spült Erscheinungen nach oben, wie sie nur in Finanzblasen entstehen. So konnte es geschehen, dass der Kauf der „Krone“ zum schmackhaften Köder wurde, ausgelegt in Ibiza von einer vermeintlichen Oligarchen-Nichte. Angebissen hat ein machtgeiler Politiker.