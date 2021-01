Im Video: Die Top-Performer der Divisional Round

Aaron Rodgers, Tyrek Hill, Leonard Fournette, Travis Kelce, Taron Johnson und Devin White. All diese NFL-Spieler drückten, am vergangenen Wochenende in der Divisonal Round, dem Spiel ihren Stempel auf. Jeder einzelne sorgte für neue Bestmarken, entweder teamintern oder ligaweit. Am kommenden Wochenende wird die Bestleistung dieser Spieler wieder gefragt sein, denn es geht um den Einzug in die Superbowl. Die irren Rekorde und Statistiken dieser sechs Spieler sehen Sie im Video oben.