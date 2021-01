Alaba: Hat Bayern Nachfolger in eigenen Reihen?

Verletzungen machten Hernandez in München bisher immer wieder einen Strich durch die Rechnung. In 43 Pflichtspielen für den Topklub kam der Nationalspieler überwiegend als Linksverteidiger zum Einsatz. Beim Pokalspiel gegen Kiel vertrat Hernandez Alaba in der Innenverteidigung, sah dabei jedoch nicht wirklich gut aus. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2024.