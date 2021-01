Gegen Caps schlugen die 99ers ein wie der Blitz!

Wie ausgewechselt präsentierten sich am Dienstag die 99ers gegen Wien. Die Grazer (ohne den angeschlagenen Moderer, dafür wieder mit Setzinger in der Abwehr) zeigten Herz und Leidenschaft auf dem Eis - kein Vergleich mehr zu den gruselhaften Auftritten zuvor gegen Innsbruck, Dornbirn und Bratislava. Der 2:1-Sieg gegen Linz am Sonntag gab offenbar Selbstvertrauen, einzig die Tore fehlten lange Zeit im Spiel.