Beim Impfen heißt es vorerst: Bitte warten!

Sogar 20 Prozent weniger Impfstoff

Bisher wurden 14.400 Impftermine in OÖ fixiert. Weitere 21.000 Menschen über 80, die bereits angemeldet sind, aber noch keinen Termin haben, müssen warten. Die schlechte Nachricht: Pfizer, der Hersteller des Biontech-Impfstoffs, kämpft mit Lieferproblemen. Konkret erhält Österreich 20 Prozent weniger des sehnsüchtig erwarteten Schutzes. In Wels macht sich der Mangel an Impfstoff bereits jetzt eklatant bemerkbar. Von den rund 3000 über 80-Jährigen können gerade einmal 18% geschützt werden. Wer nicht sofort dran kommt, ist wahrscheinlich erst im März an der Reihe.