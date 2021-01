Steve Martin witzelt über seine Corona-Impfung

In erster Linie sei er jedoch dankbar, endlich seine Corona-Impfung erhalten zu haben, so der Schauspieler weiter, der sich für seinen Termin online angemeldet hat. Die Durchführung der Impfung sei „von der US-Armee und der Nationalgarde perfekt organisiert“ gewesen, fügte Martin hinzu. „Danke an alle und danke an die Wissenschaft.“