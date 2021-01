„Monster“ gesehen: Freundin brutal attackiert

Ein 35-jähriger Mann hat am Samstag in der Früh in seiner Wohnung in Wien-Floridsdorf seine Lebensgefährtin derartig brutal attackiert, dass er wegen versuchten Mordes festgenommen wurde. Seiner Festnahme widersetzte sich der Verdächtige mit Bissen und Schlägen, sodass die Polizisten vom Taser Gebrauch machen mussten. Bei seiner Einvernahme gab der Verdächtige an, anstatt der Frau ein „Monster“ in der Wohnung gesehen zu haben. Das Opfer liegt auf der Intensivstation.