Basketball: Kapfenberg kehrt auf Platz eins zurück

Anders bei Kapfenberg. Da blickte Bulls-Coach Mike Coffin nach dem 89:68 zufrieden auf die Tabelle. Platz eins, den Einzug in die Top-Sechs fixiert - wichtig vor der Europacup-Woche Ende Jänner in Bulgarien. „Unsere Defense ist ausgezeichnet“, lobte der Coach, dessen Mannen in nur zwei der zehn letzten Spiele über 70 Punkte kassierten. So machen die obersteirischen Bulls Lust auf die Play-offs.