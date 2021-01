Viel Betrieb auf den steirischen Bergen

Vom Stuhleck bis zur Reiteralm - in den steirischen Wintersportgebieten zog man nach dem gestrigen Skitag durchaus zufrieden Bilanz. So weit dies in Zeiten wie diesen überhaupt möglich ist. Viele Menschen zog es am Samstag wieder in die tiefverschneiten Berge - Bilder von Massenaufläufen blieben in der Steiermark aber aus.