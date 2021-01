Bodycams bei den ÖBB: Tirol tanzt aus der Reihe

Die ÖBB-Zugbebleiter in Österreich tragen Bodycams - außer in Tirol und Vorarlberg. Hier fehlt noch eine Betriebsvereinbarung. Dabei seien die Erfahrungen positiv, weil die Kameras laut ÖBB-Sicherheitschef Roman Hahslinger deeskalierend wirken. Es gab in vier Jahren nur 46 Aktivierungen.