„Für jeden, der geimpft ist, ist Pandemie vorbei“

Wiener können sich ab Montag vormerken lassen

Vormerken lassen kann man sich in Wien jedenfalls ab Montag, und zwar online oder per Telefon unter 1450. Das gilt für alle in Wien, nicht nur für Risikogruppen. Für den Ersttermin werden die Registrierten dann kontaktiert; wann der zweite Stich erfolgt, wird beim ersten Termin ausgemacht. Schwangere und Kinder unter 16 sind aufgrund mangelnder Untersuchungen in diesen Zielgruppen zunächst ausgenommen, Menschen mit schweren Vorerkrankungen sollten die Impfung mit dem behandelnden Facharzt abklären, sagt Höltl.