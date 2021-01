Weltverband hat „Plan B“ für Eishockey-WM

Rene Fasel, der Präsident des Internationalen Eishockey-Verbandes (IIHF), lässt in einem Interview durchblicken, dass die A-WM im Mai nicht in Weißrussland stattfinden dürfte. Die IIHF habe „einen Plan B“ im Fall einer Absage, so der zuletzt für seine umstrittenen Reise nach Minsk kritisierte Schweizer.