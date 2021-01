IIHF-Boss zu Lukaschenko-Treffen: „Blöd gelaufen“

Fasel war am Montag nach Minsk gereist, um seine „guten Beziehungen“ zu Lukaschenko zu nutzen, einen Ausweg aus dem Dilemma um die Weltmeisterschaft in diesem Jahr zu erörtern. Wegen massiver Polizeigewalt gegen Andersdenkende und mangelnder Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie ist Weißrussland (Belarus) als WM-Standort umstritten. Die WM ist vom 21. Mai bis 6. Juni in Lettlands Hauptstadt Riga und in Minsk geplant. Ausgehend vom Druck der lettischen Regierung hatten europäische und deutsche Politiker gefordert, Belarus die WM zu entziehen.