Katzenjammer bei Handballern: „Schwere Niederlage“

„Das ist eine schwere Niederlage, denn das Ziel war zu gewinnen“: Österreichs Handball-Teamchef Ales Pajovic war nach der Niederlage gegen die Schweiz zum WM-Auftakt am Donnerstag bedient. Die Franzosen sind am Samstag nächster Kontrahent Österreichs, ehe am Montag noch das Duell mit Norwegen folgt.