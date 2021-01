„Wir sind nur Passagier auf einem Blindflug“

Es geht nur mehr um Schadensbegrenzung

„Im Grunde ist die Saison dann gelaufen, wir würden aber trotzdem noch aufmachen. Es geht dann aber nur mehr um Schadensbegrenzung. Nur mit Österreichern alleine funktioniert’s bei uns nicht“, so Mayer. „Eine Chance auf ein Plus, falls geöffnet wird, haben am ehesten Wellnesshotels und Thermen“ so Royda. Eine weitere essenzielle Frage ist für Mayer nach wie vor nicht geklärt: Wer übernimmt das Kontrollorgan für das „Reintesten“?