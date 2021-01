„The Division“-Macher entwickeln „Star Wars“-Game

Der französische Spielepublisher Ubisoft hat am Mittwoch die Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games an einem neuen „Story-getriebenen Open-World-Videospiel“ in der „Star Wars“-Galaxie bekannt gegeben. Für die Entwicklung des noch namenlosen Spiels soll das schwedische Spielestudio Massive Entertainment (u.a. „Tom Clancy‘s The Division“) verantwortlich zeichnen.