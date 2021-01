Engpass bei Impfstoffen für die NÖ-Senioren

So schnell und so direkt wie in keinem anderen Bundesland wurde hierzulande mit der Verimpfung der Corona-Impfstoffe gestartet. Ein Umstand, für den die Behörden zu Recht auch viel Lob einheimsten. Zu halten wird das selbst vorgelegte Tempo aber nicht sein. Denn erste Engpässe bei der Auslieferung der Vakzine zeichnen sich bereits ab. So stehen laut Auskunft der heimischen Fachleute für die Impfung der Landsleute im Alter von mindestens 80 Jahren insgesamt vorerst nur 24.000 Impfdosen zur Verfügung. Daher wird nur knapp einem Viertel jener Senioren, die sich dann auch impfen lassen dürfen, das auch gleich möglich sein. Anmelden dafür kann man sich - wie berichtet - bereits ab Montag.