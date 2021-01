Feller über Kitz-Doppelpack: „Da lacht das Herz!“

Neu gemischte Karten

„Aber das gehört zum Geschäft eines Slalomfahrers dazu, ist schon abgehakt“, weiß der 28-Jährige, dessen beste Platzierung in Kitz bisher Rang fünf im Jahr 2018 war. Im aktuellen Winter ist der Slalom-Weltcup ganz besonders umkämpft. In den vier bisherigen Slaloms gab es vier verschiedene Sieger: Ramon Zenhäusern (Alta Badia), Henrik Kristoffersen (Madonna), Linus Strasser (Zagreb) und schließlich Marco Schwarz (Adelboden). Für Feller keine Überraschung: „Die Bedingungen wechseln, da werden die Karten in jedem Rennen komplett neu gemischt.“ Die Vorbereitung auf die Kitz-Slaloms absolvieren die Österreicher übrigens ab heute in Going.