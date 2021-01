Der „Fahrstuhl“ soll weiter leer bleiben

Fixplatz verteidigen

Umso mehr freut es Komatz, dass er sich zurückgekämpft hat. „Heuer habe ich einen Fixplatz im Weltcup, dem will ich nun gerecht werden. Das ist mir bisher auch gut gelungen.“ Am vergangenen Wochenende in Oberhof etwa als bester Österreicher mit Platz 17 im 10-km-Sprint. Heute wird in Deutschland wieder gesprintet. „Ein Platz in den Top-Zwölf wäre super. Für weiter vorne ist es schwierig, denn die Skandinavier dominieren extrem.“