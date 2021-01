Airpeak: Sony enthüllt erste eigene Kameradrohne

Im vergangenen November hatte Sony seinen Einstieg ins Geschäft mit Kameradrohnen angekündigt, jetzt stellte der japanische Elektronikkonzern am Montag im Rahmen der CES mit der „Airpeak“ sein erstes Modell vor. Es trägt eine Sony-Kamera der Alpha-Baureihe durch die Luft und richtet sich in erster Linie an professionelle Videofilmer.