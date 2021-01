Startschuss zum Doping-Verfahren bei zwei Bullen

Diese Wehwehchen sind aber Nichtigkeiten im Vergleich zu den seelischen Schmerzen, die den in Mali längst als Stars angesehenen Kickern in der Doping-Causa drohen. Die beiden Kumpel haben bekanntlich Ende November eine positive A-Probe abgelegt. Zuvor sollen sie in Nationalteam-Kreisen vorm Match in Namibia auf 1650 Metern Seehöhe ein verbotenes Medikament gegen Höhenkrankheit zu sich genommen haben. Der Europäische Fußballverband UEFA hat nach der Weihnachtspause laut „Krone“-Info das Verfahren gegen die Westafrikaner eingeleitet, die Rechtsvertreter der Youngsters informiert.