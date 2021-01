In der Krise kalkulieren die Gemeinden vorsichtig

Zell am See:

In Zell am See wurde das 45-Millionen-Budget mit großer Mehrheit beschlossen. Wasser und Kanal lässt sich die Gemeinde 4,7 Millionen Euro kosten, den Hochwasserschutz Bruckberg 727.000 Euro. Außerdem: Planung für den Schulbau, Straßenbau (1,1 Millionen plus 630.000 Euro für Thumersbach). Und: „Ein Feuerwehrfahrzeug um 150.000 Euro“, informiert Stadtchef Andreas Wimmreuter.