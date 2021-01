Scarlett allein in der Dolomitenhütte

„Ich habe aktuell einfach sehr viel Zeit zum Nachdenken, Planen und Zeit für mich“, verrät uns Scarlett, die sonst täglich um 5 Uhr morgens aufsteht und bis Mitternacht arbeitet. „Jetzt stehe ich um halb sieben Uhr auf“, schmunzelt die Hüttenwirtin: „Das ist der volle Luxus für mich!“ Doch ein einfaches Hineinleben in den Tag gibt es für die erfolgreiche Unternehmerin, die neben dem Yoga-Studio mit ihrem Bruder auch das Waldhotel Bad Jungbrunn in Tristach, eines der ältesten Heilbäder Österreichs, und einen Shuttledienst betreibt, nicht. Scarlett: „Ich schreibe mir jeden Tag Aufgaben auf und was ich erreichen möchte.“ Und so startet die 41-Jährige mit einer täglichen Routine in den Tag: Sie meldet Wetterdaten und Infos über die aktuelle Schneehöhe an den Lawinenwarndienst Tirol. Aktuell liegt die Schneehöhe übrigens zwischen 2,9 und 3,2 Meter. „Ganz genau kann ich es nicht sagen, denn die zwei Meter lange Messlatte ist längst eingeschneit“, so Scarlett.