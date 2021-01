Skispringen: Kraft in Titisee-Neustadt Neunter

Das Ergebnis:

1. Kamil Stoch (POL) 281,6 Punkte (139,0/144,0 m)

2. Halvor Egner Granerud (NOR) 277,6 (137,5/138,5)

3. Piotr Zyla (POL) 270,8 (143,0/139,5)

4. Markus Eisenbichler (GER) 268,7 (138,0/139,5)

5. Andrzej Stekala (POL) 265,2 (143,5/134,0)

6. Robert Johansson (NOR) 263,3 (133,0/137,0)

7. Dawid Kubacki (POL) 262,3 (143,0/128,0)

8. Marius Lindvik (NOR) 259,2 (131,5/135,5)

9. Stefan Kraft (AUT) 255,7 (133,5/135,5)

10. Ryoyu Kobayashi (JPN) 252,4 (130,5/135,0)

11. Jakub Wolny (POL) 252,0 (135,0/133,0)

12. Anze Lanisek (SLO) 247,7 (130,5/134,5)

13. Johann Andre Forfang (NOR) 246,4 (126,0/144,0)

14. Martin Hamann (GER) 243,9 (130,5/131,0)

15. Michael Hayböck (AUT) 238,5 (128,0/128,0)

16. Daniel Huber (AUT) 237,3 (130,5/127,0)

17. Pius Paschke (GER) 235,4 (120,5/136,0)

18. Yukiya Sato (JPN) 230,5 (127,5/129,5)

19. Philipp Aschenwald (AUT) 229,4 (128,5/128,0)

20. Niko Kytosaho (FIN) 228,0 (137,5/122,0)

21. Peter Prevc (SLO) 227,9 (122,0/129,0)

21. Antti Aalto (FIN) 227,9 (142,5/119,5)

23. Severin Freund (GER) 227,4 (129,0/127,0)

24. Artti Aigro (EST) 224,7 (135,0/124,5)

25. Karl Geiger (GER) 224,2 (129,5/121,5)

26. Constantin Schmid (GER) 221,5 (127,0/127,0)

27. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 219,9 (123,0/127,0)

28. Pawel Wasek (POL) 215,3 (131,0/121,5)

29. Thomas Lackner (AUT) 213,7 (130,0/119,5)

30. Wladimir Zografski (BUL) 207,2 (132,0/113,5)



Nicht im Finale u.a.: Markus Schiffner (AUT/45.) und Maximilian Steiner (AUT/49.)