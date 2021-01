Drama um Vermissten: Pater stürzt 100 Meter in Tod

Leiche in Klamm entdeckt

Samstagfrüh wurde die Suchaktion schließlich wieder gestartet. Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz. Alles in allem wurde ein Gebiet von etwa 100 Hektar abgesucht. Am Nachmittag herrschte schließlich traurige Gewissheit: Die Leiche des Mannes wurde bei einem Bachbett in der Wolfsklamm entdeckt. Bergretter waren zuvor bei einem alten, nicht in Karten verzeichneten Steig auf Fußspuren gestoßen.