Damen-Riesentorläufe: Kranjska Gora statt Maribor

Wegen Schneemangels sind die am 16./17. Jänner angesetzten Riesentorläufe der alpinen Ski-Damen von Maribor nach Kranjska Gora verlegt worden. Beginnzeiten am Samstag sind 11.00/14.00 Uhr sowie am Sonntag 09.15/12.15 (jeweils LIVE bei uns im sportkrone.at-Ticker).