Derby verschoben! Corona wirbelt unter den Körben

Die Zeit tickt! Hatte mit Johannes Wiesmann der Geschäftsführer der Basketball-Superliga zuletzt noch betont, wie gut man bisher - bis auf die Infizierten bei Kapfenberg und St. Pölten - durch die Corona-Saison gekommen war, steht man nun vor einer großen Herausforderung. Denn durch die aktuellen Corona-Fälle bei Klosterneuburg muss man den Spielplan komplett umkrempeln. Zumal am 6. Februar bereits die Platzierungsrunde der Top-6 und die Quali-Runde der Flop-4 beginnt und bis dahin noch zwei offizielle Runden und mindestens sieben Nachtragsspiele zu absolvieren sind. Weshalb die Klubs auch zu einer Liga-Sitzung geladen wurden. Ergebnis: Die letzte Runde des Grunddurchgangs wird statt am 16. Jänner erst am 3. Februar gespielt. Alle Nachtragsspiele sollen in den nächsten drei Wochen untergebracht werden.