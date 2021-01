Land Tirol drückt beim Impfen jetzt auf die Tube

6000 Impfungen in den Alten-und Pflegeheimen

Das Land Tirol habe am Dienstag und Mittwoch sämtliche verfügbaren über 12.000 Impfdosen beim Bund abgerufen, heißt es. „Bereits diese Woche finden in einigen Alten- und Pflegeheimen Impfungen statt“, informiert der Gesundheitslandesrat. Die Umsetzung des Impfplans werde jetzt in den Heimen zügig vorangetrieben, beteuern Tilg und Platter. Voraussichtlich rund 6.000 Impfungen werden in den Alten- und Pflegeheimen stattfinden.