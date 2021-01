Vorsatz für 2021: „Wir essen nur Steirisches!“

So etwas geht nicht ohne Vorbereitung: „Wir haben erst alles aussortiert, was in unseren Schränken an Nicht-Steirischem war“, so Bianca und Christopher Hohl. Was für ein Berg da zusammengekommen ist! Dazu jede Menge Recherche: „Wir waren allein eineinhalb Stunden im Supermarkt. Man muss schon sehr genau schauen. Selbst wenn ein heimisches Fähnchen wo draufpickt, muss man sich damit auseinandersetzen, ob zum Beispiel das Futter für Tiere auch aus dem Inland stammt. Das Ganze ist allumfassend.“