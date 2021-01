Darum wurde Weltmeister Price immer ausgepfiffen

Es geschah am 19. November 2018. Price stand damals im Finale des Grand Slam of Darts in Wolverhampton und wie jetzt bei der WM traf er auf den Schotten Gary Anderson (50) im Endspiel. Die Halle war voll und die Stimmung kochte. Selbst zu Hause, vor dem Bildschirm war die Spannung zu spüren. Das Spiel ging in die Darts-Geschichte ein.