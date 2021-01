Rekord-Arbeitslosigkeit: „Keine schnelle Erholung“

„Krone“: Herr Lercher, Sie sind seit 1. Dezember Geschäftsführer des AMS Tirol und starten gleich mit einer Rekordarbeitslosigkeit. Wann erwarten Sie eine Entspannung am Tiroler Arbeitsmarkt?

Lercher: Die Dynamik am Tiroler Arbeitsmarkt ist groß. Der Tourismus kann sich rasch erholen, wenn Reisebeschränkungen und Lockdowns aufgehoben werden. Mit einer deutlichen Entspannung rechnen wir aber erst in der zweiten Jahreshälfte. Das Vorkrisenniveau kann voraussichtlich erst in fünf bis sechs Jahren wieder erreicht werden.